Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde eşinin sözleri yürekleri dağladı

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Bey olarak izlediğimiz usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu yakalandığı akciğer kanseri yüzünden uzun bir süredir tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu'nun hastalığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken ortaya çıkmıştı. Diziden apar topar ayrılan Tarık Ünlüoğlu tedavi sürecine başlamıştı. Geçtiğimiz Salı günü aniden rahatsızlanan Tarık Ünlüoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Henüz 61 yaşında olan başarılı oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Son dakika gelen habere göre Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. İşte usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninden görüntüler...