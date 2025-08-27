🔴 BENFİCA FENERBAHÇE MAÇI CANLI | Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, TRT 1’de mi?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya konuk oluyor. İlk maçta golsüz eşitlikle tamamlanan mücadele sonrası sarı-lacivertliler, Lizbon'da tur şansını sürdürmek istiyor. Futbolseverler, Benfica Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, TRT 1'de mi?
Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak.
Işık Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
🔴 BENFİCA FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Slavko Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek.
Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Benfica deplasmanında sahaya çıkacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye her türlü galibiyet turu geçmesi için yeterli olacak. Mücadele beraberlikle sonuçlanırsa uzatma dakikaları oynanacak. Eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına gidilecek.
Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barreiro, Barrenechea, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran