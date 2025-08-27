🔴 BENFİCA FENERBAHÇE MAÇI CANLI | Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, TRT 1’de mi?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya konuk oluyor. İlk maçta golsüz eşitlikle tamamlanan mücadele sonrası sarı-lacivertliler, Lizbon'da tur şansını sürdürmek istiyor. Futbolseverler, Benfica Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, TRT 1'de mi?