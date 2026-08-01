0850’lı yasadışı bahis reklamcılarına darbe: 26 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasadışı bahis reklamı ve yönlendirmesi yapan organize bir şebekeye yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şebekenin vatandaşların cep telefonlarına toplu mesajlar göndererek yasadışı bahis oynamaya teşvik edici nitelikte reklam ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin telekomünikasyon hizmeti sunan şirketlerden temin ettikleri, başta 0850 ile başlayan numaralar olmak üzere farklı hatlar üzerinden, şirketler tarafından kullanım yetkisi verilen toplu mesaj gönderim panellerini kullanarak insanlara toplu mesaj gönderimi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Ekiplerin kimliklerini belirlediği şebeke üyelerine yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa'da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'a götürüldü.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Haklarında toplam 33 gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 10'unun farklı suçlardan ötürü halihazırda cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi. Şüphelilerden 31'inin GSM hattı kiraladığı, 2'sinin ise sanal ofis kiraladığı tespit edildi. Yakalanan isimlerden 18'inin, aralarında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunun da bulunduğu farklı suçlardan toplam 377 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 5'inin geçmişteki suçları nedeniyle "Firar" konumunda olduğu öğrenildi.