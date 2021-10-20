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Giriş Tarihi: 20.10.2021 16:35 Son Güncelleme: 20.10.2021 16:48

Seyir halindeyken uyuduğu iddia edilmişti! O şoförle ilgili flaş gelişme

MEHMET AL MEHMET AL
Seyir halindeyken uyuduğu iddia edilmişti! O şoförle ilgili flaş gelişme

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde önceki gün 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı kazada midibüs sürücüsünün uyuduğu iddia edildi. Midibüs sürücüsü 52 yaşındaki Eyüp Özdağan, jandarma karakolunda ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sürücü, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi, D-400 Karayolu'nda önceki gün saat 18.10 sıralarında yaşanan kazada Eyüp Özdoğan'ın (52) kullandığı midibüs seyir halindeki 2 araca ve park halindeki iki araca çarpmış, kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetmiş 7 kişi de yaralanmıştı. Sürücü Özdoğan adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Özdoğan, önünde ilerleyen Ebubekir Çetin (64) ile İbrahim Özdemir'in (42) araçlarına ve park halindeki Gülay Bilge'ye ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobillere çarptı.

Çarpmanın ardından midibüs yaya olarak kaldırımda yürüyen Irak uyruklu Kareema Hasan İsmael (59) ve Adnan A. Abdullah (59), Rus uyruklu kadın Jenaida Aleksiyeya (68) ile Emine Coşkun'a da (49) çarptı.

Kaza yeri adeta savaş alanına dönerken ağır yaralanan Emine Coşkun olay yerinde yaşamını yitirdi.


Emine Coşkun

Kazada midibüs sürücüsü Eyüp Özdoğan, İbrahim Özdemir, Kareema Hasan İsmael ve Adnan A. Abdullah, Jenaida Aleksiyeya, Gülay Bilge, Ebubekir Çetin yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, jandarma ve Alanya itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan 7 kişi ambulanslarla ALKÜ Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada olay yerinde yaşamını yitiren Emine Coşkun'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Kazada kusurlu görünen midibüs sürücüsü Eyüp Özdoğan. hastanedeki tedavisinin ardından savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan Eyüp Özdoğan ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Seyir halindeyken uyuduğu iddia edilmişti! O şoförle ilgili flaş gelişme
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