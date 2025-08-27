1 milyar 250 milyon TL değerinde operasyon: Değerli eşya operasyonunda 40 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri önemli bir operasyona imza atmıştı. Fatih Nur-u Osmaniye Mahellesi'nde yürütülen çalışmalar neticesinde, kaçak yollarla ülkemize değerli taş, pırlanta, takı vb. ürünleri getiren, nakleden veya kaçak olduğunu bildiği halde satın alan kişilere Pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 155 kg karat değerli taş (pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut) ve 945 adet ziynet eşyası operasyonun ardından ele geçirilmişti.

1 MİLYAR 250 MİLYON DEĞERİNDE DEĞERLİ TAŞ

Soruşturma derinleştirilerek yeni gelişmeler ortaya çıktı. Polis ekipleri şahısların ikamet ettikleri 41 adrese, faaliyette bulundukları 23 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 40 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Vergi Müfettişleri aramalarda hazır bulundu. Yapılan aramalar neticesinde; 1.373,58 gram (6.867,9 karat) çesitli degerli taş, 135 adet ziynet eşyası,(küpe, kolye, yüzük), 1132 adet değerli maden taşı (zümrüt, yakut, pırlanta), 267 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların yaklaşık piyasa değeri 1 milyar 250 milyon TL olduğu tespit edildi.