Dolandırıcılar Medine annenin peşine düştü

Ankara'da yaşayan Medine Akdemir'in, babası Zeki Taşdemir'in vefatının ardından açtığı miras davası, yalnızca aile içi bir hukuk mücadelesi değil, "kız evlada sıfır miras" anlayışına karşı verilen emsal bir yargı kararıyla sonuçlandı. Kahramankazan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, yaklaşık 1 milyar liralık mal varlığının kız evlattan kaçırıldığına hükmederek tapu iptali ve tescil kararı verdi. Ancak bu kararın kamuoyuna yansımasının ardından Akdemir, bu kez dolandırıcıların hedefi haline geldi.

DOLANDIRICILAR ARIYOR

Medine Akdemir, kendilerini polis, hâkim ve savcı olarak tanıtan çok sayıda kişinin telefonla arayarak çeşitli bahanelerle bilgi almaya ve güven kazanmaya çalıştığını söyledi. Gün içinde defalarca arandığını belirten Akdemir, bu kişilerin davayı ve mahkeme sürecini bildiklerini iddia ederek kendisini yönlendirmeye çalıştıklarını ifade etti. Akdemir, artık yabancı hiçbir numarayı açmadığını ve bu durumdan tedirgin olduğunu belirtti. Dolandırıcılara karşı açık bir uyarıda bulunan Akdemir, "Davam şu an istinaf aşamasında. Mahkeme kararı henüz kesinleşmedi. Ben bugüne kadar bu davadan tek kuruş para almadım. Buna rağmen sanki kesinleşmiş ve para alınmış gibi davranarak beni arıyorlar" dedi. Akdemir, bu kişilerin özellikle adli unvanlar kullanarak korku ve güven duygusu oluşturmayı hedeflediğini vurguladı. Yaşadıklarının yalnızca kendisini değil, benzer davaları bulunan vatandaşları da ilgilendirdiğini söyleyen Akdemir, "Bu tür büyük davalar kamuoyuna yansıdığında dolandırıcılar hemen harekete geçiyor. Benim adımı ve davamı kullanarak başkalarını da kandırabilirler. Herkes çok dikkatli olmalı" uyarısında bulundu.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Öte yandan 1 milyarlık miras davasına ilişkin karar henüz kesinleşmedi. Tarafların Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu süreci devam ederken, yaklaşık 500 milyon lira değerindeki petrol istasyonuna yönelik yeni bir dava açılması da gündemde.