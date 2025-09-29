1 milyon 249 bin 390 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı

Türkiye, Suriyelilerin yanında olmaya devam ediyor. 8 Aralık 2024'de Suriye'nin özgürleşmesinin ardından gönüllü geri dönüş sürecinde önemli bir artış kaydedildi.

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLERDE BÜYÜK ARTIŞ

8 Aralık 2024 tarihinden bu yana toplam 509 bin 387 Suriyeli kendi istekleriyle ülkelerine geri döndü. Böylece 2016 yılından itibaren gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştı.

TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

Türkiye, göç yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; insani yaklaşım, tarihsel tecrübe ve rasyonel bakış açısıyla yürütüyor. Bu kapsamda ortaya konulan model uluslararası alanda örnek gösteriliyor.

EN ÖNEMLİ GERİ DÖNÜŞ MERKEZLERİNDEN BİRİ ADANA'DA

Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönmeleri için en önemli merkezlerden biri Adana Sarıçam'da bulunan Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi oldu. Burada yürütülen işlemler Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

HÜZÜN VE SEVİNÇ BİR ARADA

Geri dönüş yapan Suriyeliler bir yandan ülkelerine kavuşmanın sevincini yaşarken, Türkiye'den ayrılmanın hüznünü de paylaşıyor. Türkiye ise dün olduğu gibi bugünde Suriyelilerin yanında olmaya devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN HER ZAMAN MAZLUMLARIN YANINDA OLDUĞUNU VURGULAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda, gönüllü geri dönüş sürecinin Türkiye'nin hem insani hem de stratejik yaklaşımının bir sonucu olduğunu vurgulamıştı. Erdoğan, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu ve güvenli, onurlu geri dönüşler için tüm imkânların seferber edildiğini ifade etmişti.

GERİ DÖNÜŞLER BÜYÜK BİR HASSASİYETLE TAKİP EDİLİYOR

Geri dönüşler hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.