1 milyon 300 bin lira dolandırılmaktan polis kurtardı

Eskişehir'de, Gülcan Özgür'ü telefonla arayan kişiler, kendilerini MİT mensubu olarak tanıttı. Bu kişiler, Özgür'e bilgilerinin FETÖ/PDY üyelerince kullanıldığını ve buna yönelik operasyon düzenleneceğini söyledi. Endişeye kapılan Gülcan Özgür, yıllardır biriktirdiği 10 altın bileziği alarak kuyumcular çarşısına gitti. Kuyumcu çalışanları, dolandırıldığını söylemesine rağmen Özgür, 10 altın bileziği bozdurarak 1 milyon 300 bin lira para ile kuyumcudan çıktı. Kuyumcu polise haber verdi. Kuyumcular çarşısında bir süre takip edilen Gülcan Özgür, sivil ekiplerce durduruldu. Polisin uzun süren ikna çabalarının ardından telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayan Özgür, polis ekiplerine teşekkür etti. Nakit parayı kuyumcuya teslim ederek Gülcan Özgür altınlarını geri aldı.

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