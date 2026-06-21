1 milyon 627 bin aday ter döktü! Kimliğini unutunca zabıta sınava yetiştirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun ikinci gününde yaklaşık 1 milyon 627 bin kişi, alan yeterlilik testi sınavına girdi. Türkiye genelinde 4 bin 400 bina, 86 bin 761 salonda yapılan sınavda iyi bir gelecek için ter döken öğrenciler, Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2, matematik ve fen bilimlerinden oluşan toplam 160 soru soruldu. Öğrencilere 160 soru için 180 dakika süre verildi. Saat 10.00 itibariyle sınav merkezlerinin kapısı kapatıldı.

ÖĞLEDEN SONRA DİL SINAVI

YKS'nin öğleden sonra yapılan dil yeterlilik testi ise 15.45'te başladı. Almanca, Rusça, Arapça, İngilizce, Fransızca olmak üzere 5 dilde gerçekleştirilen sınavda öğrencilere 80 soru soruldu. 203 bin 639 kişinin başvurduğu dil yeterlilik testinde 195 bin kişi İngilizce sınavına girdi.

ZABITA DEVREYE GİRDİ

YKS ikinci oturumuna Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu kampüsünde giren Mehmet Emin Kuşsan, kimliğini evde unutunca devreye bölgede görev yapan Beyoğlu Belediyesi zabıta görevlisi girdi. Motosikletli zabıta görevlisi, Kuşsan'ı sınav sebebiyle açık olan Beyoğlu Nüfus Müdürlüğüne götürerek kimlik kağıdı çıkartmasını sağladı. Kağıdı alan Kuşsan, sınav salonlarının kapısının kapatılmasına 10 dakika kala sınava girdi. Mehmet Emre Kuşsan'ın annesi de zabıta görevlisine sarılarak teşekkür etti.