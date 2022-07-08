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Giriş Tarihi: 8.7.2022 06:55 Son Güncelleme: 8.7.2022 07:04

1 milyon hacı adayı Arafat’ta buluşuyor

Salgın sonrası ilk kez bu yıl hacı adayları Arafat’ta vakfeye duracak. Türkiye’den kutsal topraklara giden binlerce Müslüman, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapacağı duayla vakfe yapacak

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
1 milyon hacı adayı Arafat’ta buluşuyor

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine hac vazifesi için gelen 1 milyon hacı adayını Arafat'a çıkma heyecanı sardı.



Bugün Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'ta vakfeye duracak olan hacı adayları, Kâbe'yi tavaf ettikten sonra hacı olacak.



DUAYLA VAKFEYE DURULACAK
Arafat'ta buluşan milyonlarca Müslüman, haccın en önemli rüknü olan vakfeyi gerçekleştirecek. Hacı adayları bugün öğle ve ikindi namazlarını kılacak.



Türkiye'den giden hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.



ŞEYTAN TAŞLANACAK
Vakfe duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak.



Müzdelife'deki vakfenin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek olan hacı adayları, son kez şeytan taşlama ibadetinde bulunacak.



Daha sonra Kâbe'ye giderek ziyaret tavafı yapacak olan hacı adayları, tıraş olarak ihramdan çıkacak.

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1 milyon hacı adayı Arafat’ta buluşuyor
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