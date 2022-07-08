1 milyon hacı adayı Arafat’ta buluşuyor

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine hac vazifesi için gelen 1 milyon hacı adayını Arafat'a çıkma heyecanı sardı.
Bugün Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'ta vakfeye duracak olan hacı adayları, Kâbe'yi tavaf ettikten sonra hacı olacak.
Türkiye'den giden hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.
ŞEYTAN TAŞLANACAK
Vakfe duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak.
Müzdelife'deki vakfenin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek olan hacı adayları, son kez şeytan taşlama ibadetinde bulunacak.