Haberler Yaşam Haberleri 1 milyon öğrenci devlet yurtlarında kalıyor
Giriş Tarihi: 26.12.2025

1 milyon öğrenci devlet yurtlarında kalıyor

2002 yılında 77 il ve 59 ilçedeki 190 yurtta 182 bin kapasiteyle hizmet verilirken bugün KKTC ’de dahil 81 il, 271 ilçede toplam 880 yurtta 1 milyon 3 bin 259 yatak kapasitesine ulaşıldı. Yeni projelerle kapasite 1 milyon 120 bine çıkacak

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
1 milyon öğrenci devlet yurtlarında kalıyor
  • ABONE OL
Üniversite öğrencilerinin barınma sorununu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) çözüyor. 2025-2026 döneminde yurtlara başvuran üniversite öğrencilerinin yüzde 97'si KYK yurtlarında yerleştirildi. Yurtların kapasitesinin artırılması için yeni yurtların yapımı, kiralanması ve projesi ise devam ediyor.



104 YURT PROJESİ SÜRÜYOR
2025 yılında KYK yurt yapım inşaatlarının 24'ü tamamlanırken, kira, tahsis ve kamulaştırma yöntemleriyle 21 yurt olmak üzere toplam 45 yurt da hizmete açıldı. Eklenen yeni yurtlar ile kapasite 1 milyon 3 bini aştı.



Yeni yurtlara yönelik olarak ise çalışmalar sürüyor. 35 yurdun yapımı devam ediyor. 21 yurt ihale aşamasında ve 48 yurtta proje aşamasında olmak üzere toplam 104 yurt projesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni yurtlar ile toplam kapasiteye 117 bin 180 daha eklenmiş olacak.



2025-2026 döneminde yeni yurtlarında devreye girmesi ile birlikte KYK yurtlarına başvuran üniversite öğrencilerinin yüzde 97'si yurtlara yerleştirildi. Yerleştirmelerde yapay zekâ destekli bir model kullanılırken, öğrencilerin okullarına en yakın yurtlara yerleştirilmesi sağlanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
1 milyon öğrenci devlet yurtlarında kalıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz