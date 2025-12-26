1 milyon öğrenci devlet yurtlarında kalıyor

Üniversite öğrencilerinin barınma sorununu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) çözüyor. 2025-2026 döneminde yurtlara başvuran üniversite öğrencilerinin yüzde 97'si KYK yurtlarında yerleştirildi. Yurtların kapasitesinin artırılması için yeni yurtların yapımı, kiralanması ve projesi ise devam ediyor.2025 yılında KYK yurt yapım inşaatlarının 24'ü tamamlanırken, kira, tahsis ve kamulaştırma yöntemleriyle 21 yurt olmak üzere toplam 45 yurt da hizmete açıldı. Eklenen yeni yurtlar ile kapasite 1 milyon 3 bini aştı.Yeni yurtlara yönelik olarak ise çalışmalar sürüyor. 35 yurdun yapımı devam ediyor. 21 yurt ihale aşamasında ve 48 yurtta proje aşamasında olmak üzere toplam 104 yurt projesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni yurtlar ile toplam kapasiteye 117 bin 180 daha eklenmiş olacak.2025-2026 döneminde yeni yurtlarında devreye girmesi ile birlikte KYK yurtlarına başvuran üniversite öğrencilerinin yüzde 97'si yurtlara yerleştirildi. Yerleştirmelerde yapay zekâ destekli bir model kullanılırken, öğrencilerin okullarına en yakın yurtlara yerleştirilmesi sağlanıyor.