Haberler Yaşam Haberleri 1 Ocak eczaneler açık mı? Yılbaşında eczaneler çalışıyor mu, açık mı kapalı mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2025 16:28

Yılın son günü ile yeni yılın ilk gününde ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar, eczanelerin çalışma durumuna odaklandı. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde hizmet verilip verilmediği merak edilirken, “Bugün ve yarın eczaneler açık mı?” sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil uygulaması nedeniyle nöbet sistemiyle görev yapan noktaların hizmet düzeni araştırılıyor. İşte, 31 Aralık ve 1 Ocak eczanelerin çalışma saatleriyle ilgili detaylar…

Yılın bitmesine saatler kala ve yeni yıla girilirken eczanelerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczanelerin açık olup olmadığı araştırılırken, resmi tatil günlerinde devreye giren nöbetçi eczaneler merak ediliyor. Peki, bugün ve yarın eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte, detaylar...

31 ARALIK ECZANELER AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için eczaneler açık olacak. 31 Aralık günü boyunca tam zamanlı hizmet verilecek.

1 OCAK ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak, resmi tatil kapsamında yer aldığı için eczaneler kapalı olacak. Ancak sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına, nöbetçi eczaneler gün boyunca vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile beraber " TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabiliyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerde nöbetçi eczaneleri görüntüleyebilmek için buraya tıklayabilirsiniz. e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulama işlemi yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapmanıza gerek bulunmamaktadır.

Nöbetçi eczane sorgulama ekranında hangi tarihlerde eczanelerin açık olacağını, eczane sahibinin adı, ilçesi, telefon numarası ve eczanenin açık adresini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda "Haritada Göster" seçeneğiyle nöbetçi eczanelere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

