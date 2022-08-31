1 Yaş Doğum Günü Konsepti Fikirleri - Evde Sade 1 Yaş Konsepti ile Erkek ve Kız Bebek İçin Neler Yapılabilir?

Doğum günleri kişinin varlığını kutladığımız ve ona hediyeler verdiğimiz kutlamalardır. Bu durumda doğum günü sürprizleri de kişinin tamamladığı yaşını güzel bir şekilde kapatması ve yeni yaşına mutlu bir şekilde başlaması için kişiler farklı konseptlere başvurur. Özellikle 1 yaşına giren çocuklarına ilk kez doğum günü kutlaması yapmak isteyen ebeveynler için 1 yaş doğum günü konsepti fikirleri birbirinden güzel süslemeleri beraberinde getiriyor. 1 yaş günü konsepti için bilinmesi gereken çeşitli fikirleri sizler için derledik. İşte detaylar...

1 Yaş Doğum Günü Konsepti

Günümüzde doğum günü kutlamaları büyük bir öneme sahiptir. Bu kutlamalar kişiyi sevindirmek amacıyla yapılmaktadır. Doğum günlerinde bazen sadece aileyle birlikte küçük bir kutlama yapılırken bazen de kişinin çevresiyle beraber büyük bir kutlama yapılmaktadır. İlk doğum günü kutlaması 1 yaşına girilmesiyle başlamaktadır. Bu sebeple ebeveynler 1 yaşına giren çocuklarının doğum günlerine çok önem verir ve konseptli bir parti düzenlemek isterler. Bu konseptli parti, bir kafede veya parkta kutlanılabilmektedir ancak evde kutlamak ise daha çok tercih edilmektedir.

Bebeğin 1 yaş doğum günü organizasyonu için hazırlıklara, parti masasını süslemekle başlanması önerilir. Öncelikle bebeğin sevdiği bir oyuncağından, çizgi film karakterinden veya masal kitabından yararlanılarak masa arkası süslemesi yapılabilir. Masa örtüsü ve pasta da bu seçilen konsepte uygun olarak tasarlanmalıdır. Konsept için uyumlu renk seçimlerine de önem verilmelidir. Balonlar ve fiyonklar ile daha hareketli ve güzel bir görünüm elde edilebilir. Bunları masa arkasında kullanmak yerine masa ortalarında veya köşelerinde kullanmak daha hoş bir görüntü oluşturacaktır. Pasta yanı ikramları için ise eğlenceli sunumlar hazırlanması önerilir.

1 Yaş Doğum Günü Masasında Neler Olmalıdır?

1 yaş doğum günü için pek çok konsept bulunur. Güzel anılar biriktirmek isteyen ebeveynler 1 yaşına basacak çocuğu için bu konseptlerden yararlanır. 1 yaş doğum günü partisinde konsept masasında neler olmaktadır sorusuna cevap arayan pek çok kişi vardır. Özenle hazırlanan bu konseptte masada bulunması gereken ilk şey, uygun bir pastadır. Ayrıca içecekler ve diğer atıştırmalıklarla donatılan masada eğlenceli sunumlar önem taşır. Masadaki görüntüye renk katmak isteyenler; şekerleme, balon, peluş oyuncak, renkli tüller ve kurdeleleri tercih edebilir.