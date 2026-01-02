1 yaşındaki bebek annesi tarafından öldüresiye darp edilmişti: O cani tutuklandı!





TUTUKLANDI

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen İmane Moti, tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

BAKAN TUNÇ: GELECEĞE İHANETTİR ASLA KABUL EDİLEMEZ

Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez. İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan tutuklanmıştır. Antalya'da ise 1 yaşındaki bebeğe fiziki şiddet uygulanması hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs "Altsoya karşı eziyet" suçundan tutuklanmıştır.