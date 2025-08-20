1 yıl geçti acısı dinmedi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde geçen yıl 21 Ağustos günü 8 yaşındaki Narin Güran, Kuran kursundan çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Bölgede günler süren arama çalışmalarının ardından 8 Eylül'de Narin'in cansız bedeni, evinden 1.5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuvalın içinde toprağa gömülü halde bulundu. Olaya ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran 'iştirak halinde kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Küçük kızı dereye gömdüğünü itiraf ederek cesedin yerini işaret eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Dosya geçtiğimiz ay Yargıtay'a gönderilirken, Güran ailesi sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada "Biz, Narin'in ailesi olarak; Yargıtay'dan, dosyada bulunan yeni delilleri dikkate alarak adil ve yeniden bir yargılama yapılmasını talep ediyoruz" dedi.