10 bin çocuğa akran zorbalığı eğitimi

Türkiye her yeni güne bir akran zorbalığı vakasıyla uyanırken, devlet bu konuda uygulamaya soktuğu projelerle hızla yol almaya başladı. 2025 yılında 10 bin çocuk akran zorbalığıyla mücadele konusunda yaşıtlarına eğitim verdi. Konuya ilişkin tespitler TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'nun taslak raporunda yer aldı. Bakanlıkların akran zorbalığı konusunda yürüttükleri faaliyetlere yer verilen raporda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "çocuğu koruyucu ve şiddeti önleyici çalışmalara yönelik eğitici, rehberlik edici ve farkındalık oluşturmaya" yönelik faaliyetleri anlatıldı. Buna göre, 2025-2029 dönemi için hazırlanan eylem planının kapsamı çocuklar, ebeveynler, eğiticiler ve çocuklarla çalışan profesyoneller olarak belirlenirken başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili bütün kurumlarla da eşgüdüm içinde çalışmaların yürütülmesi öngörüldü.