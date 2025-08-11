10 bin öğretmen atama takvimi 2025: AGS ve ÖABT puanıyla öğretmen atamaları ne zaman, branş dağılımı belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 25 bin öğretmen alımı planı doğrultusunda, KPSS puanıyla 15 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları 7 Mayıs'ta tamamlandı. Bu kapsamda sınıf öğretmenliğinden fen bilimlerine, özel eğitimden yabancı dile kadar birçok branş için kontenjanlar ayrılmıştı. Şimdi ise geriye kalan 10 bin öğretmen ataması için gözler Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına çevrildi. MEB, AGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 bin öğretmen ataması için takvimi ve kontenjan dağılımını duyuracak. Peki, MEB-AGS ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı ne zaman netleşecek? İşte sürece dair son gelişmeler.
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Nisan 2025'te toplam 25 bin öğretmen alımı olacağını duyurmuştu. Ardından KPSS puanı ile 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı süreci 18 Nisan'da başladı ve 7 Mayıs'ta noktlandı.
Milli Eğitim Akademisi için de 10 bin öğretmen alımı olacağı duyurulmuştu. AGS ile öğretmen alımının detayları ve başvurular da Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanması ardından beli olacak.
MEB AGS sonuçları ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre 13 Ağustos tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.
AGS sınavı iki oturumda 13 Temmuz'da gerçekleşti. Sonuçları ise 13 Ağustos'da duyurulacak. Buna göre 10 bin öğretmen alımı başvuru zamanları da bu tarihten sonra ilan edilecek.
Geride bıraktığımız mayıs ayında 15 bin sözleşmeli öğretmen alımında en çok kontenjan 4.378 ile sınıf öğretmenliğine ayrılmıştı. Ardından sırayla 3 bin 87 ile özel eğitim, 1.802 din kültürü ve ahlak bilgisi ve son olarak 1.321 kontenjanla okul öncesi oldu. 10 bin öğretmen alımında da buna benzer branş dağılımı olması bekleniyor.