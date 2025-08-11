10 bin öğretmen atama takvimi 2025: AGS ve ÖABT puanıyla öğretmen atamaları ne zaman, branş dağılımı belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 25 bin öğretmen alımı planı doğrultusunda, KPSS puanıyla 15 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları 7 Mayıs'ta tamamlandı. Bu kapsamda sınıf öğretmenliğinden fen bilimlerine, özel eğitimden yabancı dile kadar birçok branş için kontenjanlar ayrılmıştı. Şimdi ise geriye kalan 10 bin öğretmen ataması için gözler Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına çevrildi. MEB, AGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 bin öğretmen ataması için takvimi ve kontenjan dağılımını duyuracak. Peki, MEB-AGS ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı ne zaman netleşecek? İşte sürece dair son gelişmeler.