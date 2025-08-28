AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA 2025 | 10 bin öğretmen atama ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Öğretmen adaylarının uzun süredir beklediği 10 bin öğretmen ataması için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak atamalarda gözler kontenjanlara ve branş dağılımına çevrilmiş durumda. Adaylar, hem başvuru takviminin hem de branşlara göre kontenjanların açıklanmasını yakından takip ediyor. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?