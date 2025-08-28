AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA 2025 | 10 bin öğretmen atama ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Öğretmen adaylarının uzun süredir beklediği 10 bin öğretmen ataması için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak atamalarda gözler kontenjanlara ve branş dağılımına çevrilmiş durumda. Adaylar, hem başvuru takviminin hem de branşlara göre kontenjanların açıklanmasını yakından takip ediyor. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Atama takvimiyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Eğitim camiası, MEB'in duyuracağı atama takvimi ve başvuru kılavuzu ile net tarihlere ulaşacak. Sürecin açıklanmasının ardından adaylar, e-Devlet ve MEBBİS üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
MEB'den daha önce konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir. "