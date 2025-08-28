Haberler Yaşam Haberleri AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA 2025 | 10 bin öğretmen atama ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen alımının ardından, "10 bini Milli Eğitim Akademisi için olmak üzere toplam 25 bin öğretmen atama sürecini başlattıklarını" duyurmuştu.15 bin öğretmen atama sürecinin tamamlanmasının ardından gözler 10 bin öğretmen atama takvimine çevrildi. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman? AGS kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu mu?

Öğretmen adaylarının uzun süredir beklediği 10 bin öğretmen ataması için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak atamalarda gözler kontenjanlara ve branş dağılımına çevrilmiş durumda. Adaylar, hem başvuru takviminin hem de branşlara göre kontenjanların açıklanmasını yakından takip ediyor. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Atama takvimiyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Eğitim camiası, MEB'in duyuracağı atama takvimi ve başvuru kılavuzu ile net tarihlere ulaşacak. Sürecin açıklanmasının ardından adaylar, e-Devlet ve MEBBİS üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

MEB'DEN TARİH AÇIKLAMASI

MEB'den daha önce konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir. "

