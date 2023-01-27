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Giriş Tarihi: 28.1.2023

10 gün sonra askere gidecekti

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
10 gün sonra askere gidecekti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Emre Kahya (19), geçtiğimiz salı çevre yolunda viraja geldiği sırada otomobilin kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil, bir sitenin duvarına çarptı. Sürücü Emre Kahya ve yanında bulunan aynı yaştaki arkadaşı Nurettin Sobot, hurda yığınına dönen araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 2 arkadaş, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Kahya, yoğun bakıma alındı Ancak dün hayatını kaybetti. Kahya'nın 10 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Isparta'da polis aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Muhammet Demirci hayatını kaybetti, biri polis iki kişi de yaralandı. Muğla'nın Ula ilçesinde şarampole devrilen araçta bulunan Ali Çolak (78) ölürken 2 kişi yaralandı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Mustafa Gökçe (67) öldü.

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10 gün sonra askere gidecekti
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