10 ile ’sarı’ kod uyarısı: Sağanak etkili olacak

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava, Marmara
ve Batı Karadeniz'de yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gök gürültülü sağanak yağış, bugün sabah saatlerinden yarın akşama kadar etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarının 20 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. İstanbul
Valiliği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceğini duyurdu. Megakentte sabah saatlerinde başlayacak sağanak, öğleden sonra gök gürültülü sağanağa dönüşecek. Yağışın cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi. Cumartesi günü yağışların İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerine yayılması, pazar günü ise etkisini kaybederek yerini parçalı ve az bulutlu havaya bırakması bekleniyor. Pazartesi günü sıcak hava yeniden etkili olacak.
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Mete Efendioğlu - Editör