10 ismin test sonucu pozitif

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmış, ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz mahlasıyla tanınan şarkıcı Fatih Karaca ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneği veren 10 ünlünün daha test sonucu çıktı. Buna göre, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Mabel Matiz, Volkan Bahçekapılı, Yasemin İkbal, Yağmur Ünal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek'in test sonucu pozitif çıktı.

MABEL MATİZ'DE KOKAİN

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mabel Matiz'in (Fatih Karaca) idrarında ve saçında kokain tespit edildi. Aycan Yağcı'nın saçında ise esrar etken maddesi THC tespit edilirken, kanında da kokain saptandı. Gözaltına alınan ve ATK'ya test veren oyuncu Semiha Bezek ve Yağmur Ünal'ın saçında kokain tespit edilirken, Yasemin İkbal ve Volkan Bahçekapılı'nın saçında da kokain saptandı. Oyuncu Aslıhan Turanlı'nın idrarında ve saçında kokain tespit edilirken, Eren Kesimer'in saçında kokain metabolitleri olduğu ortaya çıktı. Eda Dora'nın kan, idrar ve saçında kokain saptanırken, Tarık Tunca Bakır'ın saçında da kokain tespit edildi.

PATRON'A TUTUKLAMA TALEBİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, YouTube'da "Patron" adıyla yayın yapan rap sanatçısı Ege Erkurt hakkında inceleme başlatıldı. Erkurt, şarkılarında uyuşturucu maddeyi özendirdiği iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Deniz YUSUFOĞLU/ SABAH