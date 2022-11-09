Haberler Yaşam Haberleri 10 Kasım otobüsler ücretsiz mi 2022? 10 Kasım’da toplu taşıma ücretsiz mi, İETT, EGO, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?
Giriş Tarihi: 9.11.2022 16:30

10 Kasım otobüsler ücretsiz mi 2022? 10 Kasım’da toplu taşıma ücretsiz mi, İETT, EGO, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

10 Kasım otobüsler ücretsiz mi sorusu, özel günlerde yapılan ücretsiz ulaşım uygulamasının bugün için de geçerli olup olmadığını merak edenler tarafından araştırılıyor. Yarın yurdun dört bir yanında düzenlenecek olan Atatürk’ü Anma törenlerine katılacak vatandaşlar, 10 Kasım’da toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun cevabını arıyor. Peki 10 Kasım 2022 Perşembe günü İETT, EGO, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? İşte yarın toplu taşımalarla ilgili merak edilenlerin yanıtı…

10 Kasım otobüsler ücretsiz mi 2022? 10 Kasım’da toplu taşıma ücretsiz mi, İETT, EGO, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yarın yurdun dört bir yanında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk törenlerle anılacak. Anıtkabir, okullar ve meydanlar başta olmak üzere yurdun dört bir yanında Atatürk'ün vefatının sene-i devriyesi için saygı duruşu gerçekleştirilecek. Bu kapsamda törenlere katılmaya hazırlanan vatandaşlar 10 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusuyla araştırma yapıyor. Peki, 2022 10 Kasım otobüsler ücretsiz mi, yarın İETT, EGO, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? İşte yapılan açıklamalar ışığında bu soruların yanıtı!

10 KASIM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

10 Kasım'da toplu taşıma araçları ücretsiz olmayacak, aynı ücret tarifesi geçerli olacak. Toplu taşıma araçları dini ve milli bayramlarda ücretsiz hizmet vermektedir. 10 Kasım resmi tatil değildir. Dolayısıyla bu tarihte toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım hizmeti söz konusu değildir.

10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir ziyaret saatleri ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında ise açılış saati 09:00, kapanış saati 16:00 olarak belirtildi.

10 KASIM TATİL Mİ?

10 Kasım günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım günü resmi tatil değildir. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bu özel ve anlamlı günde her yıl saat 09:05 geçe törenler düzenleniyor.

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10 Kasım otobüsler ücretsiz mi 2022? 10 Kasım’da toplu taşıma ücretsiz mi, İETT, EGO, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?
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