10 Kasım otobüsler ücretsiz mi 2022? 10 Kasım’da toplu taşıma ücretsiz mi, İETT, EGO, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yarın yurdun dört bir yanında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk törenlerle anılacak. Anıtkabir, okullar ve meydanlar başta olmak üzere yurdun dört bir yanında Atatürk'ün vefatının sene-i devriyesi için saygı duruşu gerçekleştirilecek. Bu kapsamda törenlere katılmaya hazırlanan vatandaşlar 10 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusuyla araştırma yapıyor. Peki, 2022 10 Kasım otobüsler ücretsiz mi, yarın İETT, EGO, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? İşte yapılan açıklamalar ışığında bu soruların yanıtı!