10 Kasım resmi tatil mi, bankalar, hastaneler, eczaneler açık mı? 10 Kasım Pazartesi günü özel sektör ve kamu kurumlarının çalışma durumu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe zaman duracak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına tüm yurtta saygı duruşuna geçilecek. Anıtkabir başta olmak üzere yurdun pek çok noktasında anma törenleri düzenlenecek. Dolayısıyla bu tarihin resmi tatil takviminde yer alıp almadığı merak konusu oluyor. 10 Kasım resmi tatil mi, bankalar, hastaneler, eczaneler açık mı sorusuyla 10 Kasım Pazartesi günü özel sektör ve kamu kurumlarının çalışma durumu merak ediliyor.
10 KASIM 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2025 yılında 10 Kasım tarihi, Pazartesi gününe denk gelmektedir.
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı yas günü olması sebebiyle resmi tatil statüsünde değildir.
Tüm kamu kurumları, özel sektör iş yerleri ve bankalar normal çalışma saatleri içinde faaliyetlerine devam edecektir. Çalışanlar için normal bir iş günü olarak kabul edilmektedir.