10 Kasım resmi tatil mi, bankalar, hastaneler, eczaneler açık mı? 10 Kasım Pazartesi günü özel sektör ve kamu kurumlarının çalışma durumu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe zaman duracak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına tüm yurtta saygı duruşuna geçilecek. Anıtkabir başta olmak üzere yurdun pek çok noktasında anma törenleri düzenlenecek. Dolayısıyla bu tarihin resmi tatil takviminde yer alıp almadığı merak konusu oluyor. 10 Kasım resmi tatil mi, bankalar, hastaneler, eczaneler açık mı sorusuyla 10 Kasım Pazartesi günü özel sektör ve kamu kurumlarının çalışma durumu merak ediliyor.