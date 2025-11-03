10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü tatil olacak mı?

Her yıl 10 Kasım'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, saygı ve özlemle anılıyor. Bu özel günde ülke genelinde anma törenleri ve etkinlikler düzenleniyor, saat 09.05'te sirenler çalarak Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu yapılıyor. Vatandaşlar ise 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Resmî tatil günlerinde okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı oluyor. Peki, bu yıl 10 Kasım resmi tatil mi? İşte merak edilen resmi tatil takvimi…