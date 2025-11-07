Haberler Yaşam Haberleri 10 Kasım resmi tatil mi, kamu kurumları çalışıyor mu? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geri sayım!
Giriş Tarihi: 7.11.2025 08:33

10 Kasım resmi tatil mi, kamu kurumları çalışıyor mu? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geri sayım!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olan 10 Kasım, her yıl olduğu gibi anma törenleri ile karşılanacak. Milyonlarca vatandaş, bu anlamlı günde "10 Kasım resmi tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu özel günün hangi güne denk geldiği, okulların ve iş yerlerinin tatil olup olmayacağı, hem çalışanlar hem de öğrenciler için önemli bir bilgi. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili merak edilen resmi tatil durumu ve tüm detaylar:

10 Kasım resmi tatil mi, kamu kurumları çalışıyor mu? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için geri sayım!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım, her yıl büyük bir saygı ve özlemle anılıyor. Sabah saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla başlayan anma programları, tüm yurtta resmi törenlerle gerçekleştiriliyor. Çalışma ve eğitim hayatı açısından ise, 10 Kasım tatil mi sorusu en çok aratılan konular arasında yer alıyor.

10 KASIM 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 10 Kasım tarihi, hafta içi bir güne denk gelmektedir.

Gün: Pazartesi

Tarih: 10 Kasım 2025

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı yas günü olması sebebiyle resmi tatil statüsünde değildir.

Tüm kamu kurumları, özel sektör iş yerleri ve bankalar normal çalışma saatleri içinde faaliyetlerine devam edecektir. Çalışanlar için normal bir iş günü olarak kabul edilmektedir.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda 10 Kasım Pazartesi günü resmi tatil kapsamında değil ancak tüm kademelerde ara tatile denk gelmesiyle nedeniyle okullarda ders olmayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
10 Kasım resmi tatil mi, kamu kurumları çalışıyor mu? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geri sayım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz