10 Kasım resmi tatil mi, kamu kurumları çalışıyor mu? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için geri sayım!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım, her yıl büyük bir saygı ve özlemle anılıyor. Sabah saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla başlayan anma programları, tüm yurtta resmi törenlerle gerçekleştiriliyor. Çalışma ve eğitim hayatı açısından ise, 10 Kasım tatil mi sorusu en çok aratılan konular arasında yer alıyor.