10 kişinin hayatını kaybettiği okul, Milli Eğitim Müdürlüğü oluyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırının ardından okul binasıyla ilgili karar verildi. Saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara (56) ile 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci de yaralanmıştı. Saldırının ardından öğrencilerin yaşadığı travma ve velilerin talepleri üzerine Kahramanmaraş Valiliği tarafından okul geçici olarak kapatıldı. Öğrencilerin eğitimlerine ise Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda devam etmesi kararlaştırıldı.

VALİLİK KARARIYLA YENİ GÖREV

2026-2027 eğitim öğretim yılında da eğitim faaliyetlerine açılmayan 15 derslikli Ayser Çalık Ortaokulu'nun bundan sonraki kullanım amacı belli oldu. Kahramanmaraş Valiliği tarafından alınan kararla bina, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet verecek. Halen bir anaokulunda faaliyet gösteren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni binaya taşınması için hazırlıkların başladığı öğrenildi. Karar öncesinde okulun yapımını üstlenen Çalık ailesiyle de görüşüldüğü, binanın Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmasına ailenin rızasının alındığı belirtildi.

AYNI BÖLGEYE YENİ OKUL

Ayser Çalık Ortaokulu'nun eğitim faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte bölgede oluşan okul ihtiyacının karşılanması için yeni bir okul yapılacak. Yeni okulun yine aynı bölgede inşa edilmesi planlanırken, okulun isminin Ayser Çalık olup olmayacağı konusunda henüz kesin bir karar verilmedi.

SALDIRIDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

15 Nisan'da meydana gelen saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Belinay Nur Boyraz (11), Adnan Göktürk Yeşil (11), Almina Ağaoğlu (11), Bayram Nabi Şişik (11), Furkan Sancak Balal (11), Kerem Erdem Güngör (11), Yusuf Tarık Gül (12), Şuranur Sevgi Kazıcı (12) ve Zeynep Kılıç (11) yaşamını yitirmişti. Saldırının ardından 15 öğrenci de yaralanarak tedavi altına alınmıştı.