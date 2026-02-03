10 kişinin öldüğü faciadan yaralı kurtuldu: Dehşet anlarını böyle anlattı! ’Uzuvları kopanlar vardı’

'O KAVŞAĞI BİLMEDEN SÜRATLE GİRDİ'

Şoförle sohbeti hakkında ise Yağız Oğuz, "Şoför rahmetli oldu. Yeni başlamış şoför bu arada. Yeni başlamış 4'üncü günüymüş. Diğer kazazedelerle konuştum, yolu bilmediği belliymiş. Sisli bir yol vardı bir de. O kavşağı bilmeden o süratle girdi. Şoförü göremedim. Fakat hızlı olduğunu diğer görenler söylüyor. Tecrübesizdi sanırım yani yeni başlamıştı ama bilmiyorum. Kendisiyle de oturduğumuz mola yerinde sohbet ettik. Kütahyalıydı kendisi. Kütahya'da meşhur olan şeyler hakkında konuştuk. Onlarla hakkında biraz muhabbet etmiştik. Aradan 15 dakika geçti bu kaza gerçekleşti. Uykulu gibi gözükmüyordu. Gayet iyiydi ama süratliydi."