10 maddede LGS’de kazandıran taktikler

1 milyondan fazla öğrencinin katılması beklenen 2026 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) cumartesi günü gerçekleştirilecek. Adaylar sınava kendi okullarında değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği okullarda girecek. Sınav gününden önce mutlaka sınava gireceğiniz okulu görün. Uzmanlara göre sınava iyi hazırlanmak kadar sınav anında uygulanacak küçük ama etkili stratejiler de başarıyı doğrudan etkiliyor. İşte sınav sırasında dikkat edilmesi gereken kritik 10 nokta:

1- Sınav kitapçığı ve optik form dağıtıldığında ilk iş olarak kitapçıkta eksik sayfa olup olmadığını kontrol edin. Optik forma yazılan isim, soyisim ve T.C. kimlik numarasını dikkatlice inceleyin. Herhangi bir hata varsa mutlaka salon görevlilerine bildirin.

2- Sınav başlamadan hemen önce birkaç kez derin nefes alın. Nefes kontrolü, heyecanın vücutta oluşturduğu gerginliği azaltır ve dikkatinizi toplamanıza yardımcı olur.

3- Sınav süresinin tamamını kullanın. Erken çıkmak avantaj sağlamaz. Son dakikaya kadar kontrol yapmak, yanlış işaretlemeleri fark etme şansı verir.

ZOR SORU MORALİNİZİ BOZMASIN

4- Bir soruda çok uzun süre oyalanmayın. İki denemede çözemediğiniz soruyu işaretleyip geçin. Zaman kalırsa geri dönmek daha doğru bir strateji olur.

5- Sınavın başında birkaç soru zor geldiyse moralinizi bozmayın. Turlama yöntemiyle kolay soruları çözmeye başlayın. Bu yöntem hem motivasyonu yükseltir hem de zaman yönetimini kolaylaştırır.

6- Kodlama yaparken kaydırma riskine karşı dikkatli olun. Boş bıraktığınız soruların yanına küçük işaretler koyarak geri dönüşlerde hata yapma ihtimalinizi azaltın.

ALTI ÇİZİLİ İFADELERE DİKKAT

7- Size ilk anda doğru gelen seçeneği hemen işaretlemeyin. Tüm şıkları okuyup değerlendirmeden karar vermek dikkatsizlik hatalarına yol açabilir.

8- Kodlamayı tamamen sona bırakmayın. Özellikle son dakikalarda yaşanan panik, doğru cevapların yanlış yere işaretlenmesine neden olabiliyor.

9- Sorulardaki "değildir", "ulaşılamaz", "kesinlikle", "yalnızca" gibi altı çizili ya da vurgulanan ifadelere dikkat edin. LGS'de birçok hata bu kelimelerin gözden kaçırılması nedeniyle yapılıyor.

10- Sayısal derslerde zihinden işlem yapmaya çalışmayın. İşlemleri mutlaka kâğıda yazarak ilerleyin. Özellikle işlem hataları ve dikkat kaymaları bu yöntemle önemli ölçüde azalır.

UZUN PARAGRAFTAN KORKMAYIN

LGS'de öğrencilerin en çok zorlandığı alanlardan biri uzun metinli sorular oluyor. Ancak uzmanlara göre paragrafın uzun olması sorunun zor olduğu anlamına gelmiyor. Uzun metinler çoğu zaman öğrencinin cevaba ulaşabilmesi için daha fazla ipucu içeriyor. Bu nedenle önce soru kökünü okuyup ardından metne geçmek zaman kazandırabiliyor. İlk ve son cümleye dikkat etmek de ana fikre ulaşmayı kolaylaştırıyor.

2 ŞIK ARASINDA KALINIRSA NE YAPILMALI?

Bazı sorularda öğrenciler cevabı iki şık arasında daraltabiliyor ancak son kararı veremediği için zaman kaybediyor. Uzmanlara göre iki seçenek arasında kalındığında hızlı bir değerlendirme yapıp ilk güçlü hissedilen cevabı işaretlemek daha doğru oluyor. Sürekli cevap değiştirmek ise hata riskini artırabiliyor.

DİKKATİN DAĞILIRSA KALEMİ BIRAK

Sınav sırasında dikkatinizin dağıldığını fark ettiğinizde birkaç saniyeliğine kalemi bırakın. Gözlerinizi kısa süre kapatıp derin nefes alın. Şakak bölgesine hafif masaj yapmak ve omuzları gevşetmek yeniden odaklanmayı kolaylaştırabiliyor.