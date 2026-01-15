10 metrelik istinat duvarı okul bahçesine devrildi

Olay, İzmit Cedit Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaat sahasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin çalıştığı bölgede bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, bir anda Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nin bahçesine doğru göçtü.

Duvarın okul bahçesine yıkılmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye, polis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı, AFAD ve zabıta ekipleri ulaştı.

Bölgeye gelen İZGAZ ekipleri ise okulun spor salonuna giden doğal gaz hattını tedbiren kesti. Ekipler, çökmenin yaşandığı alanda güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.