10 milyar liralık hazine arazisi vurgunu operasyonu

Mevzuata aykırı şekilde bazı kişilere geçirildiği iddia edilen 80 Hazine taşınmazının ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL olduğu değerlendirilirken, 5 ilde düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu kaynaklarını hedef alan suç yapılanmalarına yönelik operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kemer ilçesindeki Hazine taşınmazlarına yönelik önemli tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

HAZİNE TAŞINMAZLARI İÇİN OPERASYON

Operasyonların Antalya ayağında, Kemer ilçesindeki Hazine taşınmazlarına yönelik yürütülen soruşturma dikkat çekti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Hazine'ye ait bazı taşınmazların mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiilî kullanım ve satış şartları oluşmadan belirli kişi ve çevrelere geçirildiği iddia edildi. Bu yöntemle kamunun zarara uğratıldığı ve haksız ekonomik menfaat sağlandığı yönündeki tespitler üzerine operasyon gerçekleştirildi.

80 TAŞINMAZ İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında 80 Hazine taşınmazının incelemeye alındığı, söz konusu taşınmazların güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL seviyesinde olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de toplam 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MİLLİ EMLAK VE TAPU PERSONELİ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Operasyon kapsamında Milli Emlak personeli, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile bazı sivil kişilerin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği bildirildi.

"KAMU MALINI KİŞİSEL MENFAAT ALANINA ÇEVİRENLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında kamu kaynaklarının korunmasına vurgu yaptı. Gürlek, devlet malının milletin ortak hakkı olduğunu belirterek, kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, Hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden herkesin hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Soruşturmanın, yapılanmanın tüm boyutlarının ortaya çıkarılması ve elde edildiği değerlendirilen ekonomik değerin kimlere ulaştığının belirlenmesi amacıyla çok yönlü devam ettiği kaydedildi.