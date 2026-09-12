10 milyarlık bütçeyi buhar ettiler, halkın malını ipotek ettiler: Sancaktepe’de dev külliye ve spor merkezleri borçlara kurban ediliyor

Sancaktepe Belediyesi'nin dev bütçeye rağmen içine düştüğü mali kriz ve belediye iştiraki şirketin biriken borçları nedeniyle ilçedeki en önemli kamu tesislerini ipotek ettirme adımı skandala yol açtı. Belediyenin kötü yönetimi nedeniyle halkın hizmetine sunulan gençlik merkezleri, kültür kompleksleri ve sosyal tesisler borç teminatı yapıldı.

2,6 MİLYAR LİRALIK TEMİNAT İÇİN DEV TESİSLER GÖZDEN ÇIKARILDI

Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Belediye Meclisi'ne sunduğu resmi belgelere göre, belediye iştiraki SAFAŞ A.Ş.'nin biriken vergi ve SGK prim borçları için taksitlendirme başvurusunda bulunuldu. Sultanbeyli Vergi Dairesi'ne olan 887,4 milyon TL'lik vergi borcunun taksitlendirilmesi için en az 400 milyon TL; SGK prim borçları için ise en az 2 milyar 60 milyon TL değerinde teminat gösterilmesi istendi.

Belediye yönetimi, istenen bu teminat şartını karşılamak amacıyla ilçe AK Partili yönetimler tarafından yapılan ve halka hizmet sunan 8 dev taşınmazı gözden çıkardı. Hazırlanan değerleme raporlarıyla vergi borcuna karşılık Yenidoğan Sosyal Tesis ile Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi'nin de içinde yer aldığı 3 taşınmaz (423,8 milyon TL); SGK borçlarına karşılık ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi, Samandıra Kültür Merkezi, Kadın Aile Merkezi ve Mustafa Öncel Spor Kompleksi'nin de aralarında bulunduğu 5 taşınmaz (2,18 milyar TL) teminat gösterilmek üzere meclise sevk edildi.

'10 MİLYAR 220 MİLYON TL'LİK BÜTÇE NEREYE HARCANDI?'

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Feyzullah Torlak, şeffaflık vaadiyle göreve gelen mevcut yönetimin ilçeyi ağır bir borç yüküne sapladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiği gün belediye binasına pankart asıp, belediyenin borçlarını her yıl şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşacağını söyleyen mevcut belediye başkanı, bugün verdiği sözlerin tam aksine Sancaktepe Belediyesi'ni ağır bir borç yükünün altına sokmuştur. Ortada 2026 yılı için kabul edilmiş 10 milyar 220 milyon TL'lik devasa bir bütçe var. Peki bu bütçe nerede? Sancaktepe'nin kaynakları nereye harcandı?"

'MİLLETİN MALI BECERİKSİZLİĞİN FATURASI OLAMAZ'

Mali tablonun faturasının halkın hizmetindeki eserlere kesilmesine tepki gösteren Torlak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletin karşısına gösterişli açılış fotoğraflarıyla çıkmak kolay. Asıl mesele, milyarlarca liralık bütçenin hesabını verebilmektir. Bugün gelinen noktada yaklaşık 3,5 milyar TL'ye ulaşan SGK borcu nedeniyle, Sancaktepe halkının ortak malı olan milyarlarca lira değerindeki taşınmazlar teminat gösteriliyor. Daha da vahimi; Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi, Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi ve Mustafa Öncel Spor Kompleksi gibi ilçemizin önemli eserleri, yanlış yönetimin ve kötü mali tablonun bedelini ödemek zorunda bırakılıyor. Sancaktepe'nin hazinesi günü kurtarmanın finansman aracı değildir. Milletin ortak malı, belediyenin yönetim beceriksizliğinin faturası hiç değildir. Üstelik park ve bahçe düzenlemeleri gibi temel çalışmaların dahi bağışçılardan alınan desteklerle yürütüldüğü bir tabloda, 10 milyar 220 milyon TL'lik bütçenin nasıl tüketildiği sorusu artık geçiştirilemez. Süslü açılışların ve algı çalışmalarının arkasına saklanmak yerine; Sancaktepe halkına bu borcun hesabı verilmeli, 10 milyar 220 milyon TL'lik bütçenin nereye harcandığı açıkça ortaya konulmalıdır."