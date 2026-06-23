Haberler Yaşam Haberleri 10 milyarlık şebekeye baskın… 52 üyesini operasyonla gözaltına aldılar
Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:39

10 milyarlık şebekeye baskın… 52 üyesini operasyonla gözaltına aldılar

Samsun Emniyeti; “Yasa Dışı Bahis” suçuna operasyonla darbe vurdu. 10 milyar liralık işlem hacmi bulunan bir şebekenin 52 üyesi operasyonla yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
10 milyarlık şebekeye baskın… 52 üyesini operasyonla gözaltına aldılar
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Samsun Emniyet Müdürlüğü; organize bir şekilde faaliyet yürüten bir Yasa Dışı Bahis Şebekesi'ni çökertti. Samsun Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; 10 milyar liralık işlem hacmi bulunan Yasa Dışı Bahis Şebekesi'ni ve faaliyetlerini deşifre etti. Samsun İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün titiz tespitlerinin ardından Samsun Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyonu düzenledi.

Samsun merkezli olarak İstanbul, Batman, Antalya, Muğla, Aydın, Osmaniye ve Eskişehir'de çok sayıda adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli baskın yapıldı. 52 şebeke üyesi yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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10 milyarlık şebekeye baskın… 52 üyesini operasyonla gözaltına aldılar
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