10 milyarlık şebekeye baskın… 52 üyesini operasyonla gözaltına aldılar

Samsun Emniyet Müdürlüğü; organize bir şekilde faaliyet yürüten bir Yasa Dışı Bahis Şebekesi'ni çökertti. Samsun Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; 10 milyar liralık işlem hacmi bulunan Yasa Dışı Bahis Şebekesi'ni ve faaliyetlerini deşifre etti. Samsun İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün titiz tespitlerinin ardından Samsun Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyonu düzenledi.

Samsun merkezli olarak İstanbul, Batman, Antalya, Muğla, Aydın, Osmaniye ve Eskişehir'de çok sayıda adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli baskın yapıldı. 52 şebeke üyesi yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.