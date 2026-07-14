10 soruda adrese dayalı tercihin püf noktaları

1. YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

Yerel yerleştirme; öğrencilerin ikamet adresi, okul başarı puanı ve devamsızlık kriterleri dikkate alınarak yapılan yerleştirme sistemidir. Tüm öğrenciler önce bu ekrandan tercih yapar.

2. YEREL TERCİH YAPMAK ZORUNLU MU?

Evet. LGS puanıyla öğrenci alan liseleri tercih edecek öğrenciler de önce yerel yerleştirme tercihlerini yapmak zorunda. Yoksa merkezi yerleştirme ekranı açılmıyor.

3. YEREL YERLEŞTİRMEDE KAÇ OKUL TERCİH EDİLEBİLİR?

En fazla 5 okul tercih edilebiliyor. Yerel tercihlerini tamamlayan öğrenciler isterlerse LGS'yle öğrenci alan okullar için en fazla 10 tercih yapabiliyor.

4. İLK 3 TERCİH NEDEN ÖNEMLİ?

3 veya daha fazla okul yazılacaksa ilk 3 tercihin mutlaka kayıt alanındaki okullardan yapılması gerekiyor.

5. RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Yeşil renk öğrencinin kayıt alanındaki okulları, mavi komşu kayıt alanındaki okulları, kırmızı ise diğer kayıt alanındaki okulları gösteriyor.

6. SIRALAMA NASIL OLMALI?

Yerleştirme işlemlerinde tercih sırası dikkate alınır. Bu nedenle öğrencinin gerçekten gitmek istediği okul listenin ilk sırasında yer almalı. "Nasıl olsa gelmez" düşüncesiyle alt sıralara yazmak doğru bir taktik değil.

7. OKUL SEÇERKEN NELERE BAKILMALI?

Okulun üniversiteye yerleştirme başarısı, yabancı dil eğitimi, ulaşım imkânları, sosyal faaliyetleri ve öğrencinin ilgi alanları birlikte değerlendirilmeli.

8. EŞİTLİK DURUMUNDA NASIL YERLEŞTİRİLİYOR?

Öncelik kayıt alanındaki öğrencilere veriliyor. Eşitlik durumunda okul başarı puanı, özürsüz devamsızlık gün sayısı ve ortaokuldaki yıl sonu başarı puanları dikkate alınıyor.

9. YERLEŞEMEZSEM NAKİL HAKKIM VAR MI?

İlk yerleştirme sonuçlarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda nakil başvuruları alınacak. Yerleştiği okuldan memnun olmayan ya da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, boş kontenjan oluşan okullar için nakil dönemlerinde tercih yapabilecek.

10. TERCİHLER TAMAMLANDIKTAN SONRA NE YAPILMALI?

Tercihler sistem üzerinden kaydedildikten sonra mutlaka okul müdürlüğünce onaylanmalı, tercih belgesi kontrol edilerek saklanmalı. Olası bir sorun yaşanmaması için işlemlerin son güne bırakılmaması öneriliyor.