Haberler Yaşam Haberleri 10 suçlu Türkiye’ye getirildi
Giriş Tarihi: 17.11.2025

10 suçlu Türkiye’ye getirildi

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
10 suçlu Türkiye’ye getirildi
Türkiye'nin aranan suçluların yakalanmasına yönelik yürüttüğü uluslararası operasyonlarda, 7'si kırmızı bültenle, 3'ü ulusal seviyede aranan toplam 10 şüpheli Almanya, Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Fas'ta yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Organize suç örgütü üyesi olduğu belirtilen ve "örgüte üye olma, kasten yaralama, silahla tehdit" suçlarından kırmızı bültenle aranan B.Ö., Almanya'da yakalandı. Aynı ülkede "uyuşturucu ticareti" suçlarından aranan S.B. ve E.G. de yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. "Taksirle adam öldürme" suçundan kırmızı bültenle aranan R.D. de Almanya'da teslim alındı. Diğer şüpheliler de Gürcistan, Kuzey Makedonya, Fas'tan ülkemize getirildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
10 suçlu Türkiye’ye getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz