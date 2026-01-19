10 ton kokainle ilgili Türk baron gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili harekete geçerek re'sen soruşturma başlattı. Bu kapsamda Türkiye'de aralarında uyuşturucu baronu Çetin Gören'in de olduğu 7 kişi yakalandı ve 1 şirketin malvarlığına el konuldu. İspanya Ulusal Polisi tarafından, Kanarya Adaları'nın 535 kilometre uzağında Atlantik Okyanusu'nda Kamerun bayraklı, "United S" adlı bir gemiye geçtiğimiz pazar günü düzenlenen "Beyaz dalga" operasyonunda 9 ton 994 kilogram kokainin ele geçirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, 4'ü Türk olmak üzere 13 mürettebatın yakalandığı operasyona müdahil olarak re'sen soruşturma başlattı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğünce; İstanbul'da 11, Mersin'de 3, Tekirdağ'da 2, Kocaeli'de 1, Sakarya'da 1 ve Hatay'da 1 adres olmak üzere toplam 19 adrese eş zamanlı arama, el koyma ve şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Uyuşturucu baronu Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab "örgüt kurma", "uyuşturucu ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığını aklama" suçlarından gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında kırmızı bülten ile yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler Çetin Gören, Ahmed Almassrı ile United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Kamer Shipping) adına kayıtlı tüm malvarlıklarına el konuldu. Gören, 'Bataklık' soruşturmasında tutuklanmış ve 2022'de tahliye edildikten sonra davada beraat etmişti.