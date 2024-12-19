10 yaşında, matematikte dünya şampiyonu oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ortaokul 5. sınıf öğrencisi Selahattin Çınar Öner (10), ilkokula başlamadan önce matematiğe merak sardı. İlkokulda ilk olarak Türkiye'de yerel ve ulusal matematik yarışmalarına katılan Öner birincilikler elde etti. Öner'in matematik alanındaki yeteneğini keşfeden emekli öğretmen Melahat Akkulak, destek olup çalıştırmaya başladı. Akkulak'ın desteğiyle Türkiye'nin uluslararası düzenlediği matematik yarışmasında dünya üçüncüsü oldu. Daha sonra dünya genelinde yapılan Kanguru Matematik Olimpiyatı'na katılan Öner orada birinci oldu. En son kasım ayında düzenlenen 40'tan fazla ülkeden 3 binden fazla öğrencinin katıldığı Amerikan Matematik Olimpiyatı'na katılan Öner, burada da kendi seviyesinde soruların tamamını çözerek dünya birincisi oldu.