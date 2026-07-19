10 yaşındaki Ali Koç'tan çifte dünya birinciliği! "Pes etmedim, başardım"

Henüz 10 yaşında olmasına rağmen uluslararası alanda adından söz ettiren Ali Koç, uluslararası STEM Olimpiyatları'nın İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen finalinde matematik ve fen bilimleri kategorilerinde dünya birincisi oldu. 54 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda 40'ı matematik 40'ı fen bilimleri toplam 80 sorudan oluşan, tamamı İngilizce yapılan sınavı başarıyla tamamlayan Ali, geçen yıl Barcelona'da elde ettiği başarının da üzerine çıkarak iki dalda da zirveye yerleşti.

BAŞARIYA GİDEN YOLDA EN BÜYÜK DESTEK

Yarışmaya sistemli hazırlandığını anlatan Ali Koç, okulundaki öğretmeni ile BİLSEM 'deki öğretmeninin desteğiyle çalıştığını belirtti. Zaman zaman zorlandığını ifade eden Ali, "Bazen yapamayacağımı düşündüğüm sorular oluyordu. Ama öğretmenim 'Sana güveniyorum, yapacaksın' dediğinde yeniden motive oluyordum. "Çözdükçe kendime olan güvenim arttı" diyerek başarısının arkasındaki motivasyonu anlattı.

BAŞARISININ SIRRI PES ETMEMEK

Başarısının sırrını da açıklayan Ali, "Beni dünya birincisi yapan en önemli özelliğim pes etmemem. Zekâdan çok düzenli çalışmanın önemli olduğuna inanıyorum. Düzenli çalışmazsanız zekâ bir noktadan sonra yeterli olmaz" ifadelerini kullandı.

"HAYALİM ABEL VE FİELDS ÖDÜLLERİNİ KAZANAN İLK TÜRK OLMAK"

Matematiğe ilgisini ilk fark eden kişinin annesi Pelin Koç olduğunu belirten Ali Koç, "2,5 yaşında okuma yazmayı öğrenip hesap makineleriyle oynamaya başlamamla matematiğe ilgi duydum. Matematik benim için hiçbir zaman sadece bir ders olmadı. Aynı zamanda eğlendiğim ve kendimi geliştirdiğim bir alan oldu" ifadelerini kullandı.

Gelecekte matematik profesörü olmak istediğini de belirten Ali Koç, "Matematik teorileri üzerinde çalışmak istiyorum. Matematik dünyasının en prestijli ödüllerinden Abel Ödülü ile Fields Madalyası'nı kazanan ilk Türk olmayı hedefliyorum. Şu anki en büyük hedefim ise Türkiye Matematik Milli Takımı'na girmek" diyerek geleceğe ilişkin hedeflerini paylaştı.

BAŞARININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

"Herkes madalyalarımı görüyor ama en çok emek verdiğim şey sistemli çalışmak ve motivasyonumu korumaktı" diyen Ali Koç, kendisini en çok "Daha iyisini yapabilirim" düşüncesinin motive ettiğini söyledi. Zaman zaman zorlandığını ancak hiçbir zaman tamamen pes etmediğini belirten Ali, başarısının arkasında azmi ve disiplinli çalışmasının bulunduğunu ifade etti.

"BAŞARILARIM DEĞİL, HAYALLERİM KONUŞULSUN"

Başarılarından ziyade hayallerinin konuşulmasını istediğini belirten Ali Koç, matematiğe ilgi duyan çocukların önünü açmayı ve onlara ilham olmayı hedeflediğini söyledi. Çalışan, emek veren ve pes etmeyen herkesin başarıya ulaşabileceğine inandığını ifade eden Ali, "Sistemli çalışın, asla pes etmeyin" tavsiyesinde bulundu.

OYUNDA VAR , BAŞARI DA

Annesi Pelin Koç, oğlunun başarısının yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirterek Ali'nin saatlerce ders çalışan bir çocuk olmadığını vurguladı. "Ali arkadaşlarıyla oynayan, basket turnuvalarında katılan, satrançla ilgilenen, belgesel ve spor müsabakaları izleyen, kitap okumayı seven ve çocukluğunu doyasıya yaşayan bir çocuk" ifadelerini kullandı.

"DAHİ ÇOCUK" OLARAK GÖRÜLMEKTEN HOŞLANMIYOR

Ali, "Ben matematik alanında yetenekliyim. Arkadaşlarım da başka alanlarda yetenekli" diyerek "dahi çocuk" olarak anılmaktan hoşlanmadığını dile getirdi. Annesi Pelin Koç da bu konuda, "Biz Ali'yi zekâsından dolayı değil, gösterdiği çaba ve emeğinden dolayı takdir ediyoruz" diyerek oğlunun başarısının çalışmasının bir sonucu olduğunu vurguladı.

ŞAMPİYONLUKTAN SONRAKİ İLK MESAJI: "YAŞA TÜRKİYE"

Roma'da madalyasını aldıktan sonra sahneden inerken söylediği "Yaşa Türkiye" sözlerinin nedenini anlatan Ali Koç, başarısını Türk milletine armağan etmek istediğini belirterek şunları söyledi: "Ülkemden kilometrelerce uzakta bu başarıyı kazandım ve sahnede bayrağımızı dalgalandırdım. Orada bu başarıyı Türk milletine armağan etmek istedim. Bu yüzden 'Yaşa Türkiye' dedim. Ülkemde kalıp halkıma yararlı işler yapmak istiyorum."