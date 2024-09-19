10 yaşındaki Osman Talha okul yolunda can verdi

Konya'da, merkez Selçuklu ilçesindeki TOKİ Ziya Nur Aksun Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Osman Talha Bağrıaçık (10), annesiyle birlikte, bisikletiyle okula gitmek için yola çıktı. Harmancık Caddesi Kavşağı'nda Hasan Arıcıoğlu'nun (39) kullandığı çöp kamyonu, küçük çocuğa çarptı. Kamyonun altında kalan Talha ezilerek hayatını kaybetti.Oğlu gözlerinin önünde can veren anne sinir krizleri geçirirken, kazayı duyunca olay yerine koşan baba Cemil Bağrıaçık da gözyaşlarına boğuldu. Kamyon şoförü Hasan Arıcı gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma açıldı.Beyşehir ilçesinde ise hafif ticari araçla çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü Abdullah Öz (59) öldü.Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Acar'a (52) motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen Acar'ın üzerinden bu kez de bir otomobil geçti. Sürücü kaçarken Acar olay yerinde hayatını kaybetti.Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Mersin'deki kazalarda da 5 kişi hayatını kaybetti.