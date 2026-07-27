10 yaşındaki otizmli çocuğa komşu şiddeti! Önce şiddet sonra ölüm tehdidi

İddiaya göre geçtiğimiz hafta Yavuz Sultan Selim Mahallesinde yaşanan olayda, otizmli olan Elmas Yağmur Özcan evlerinin önünde dolaşırken, komşularının saldırısına uğradı. Küçük çocuğun gözünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Küçük çocuk hastanede tedavi altına alınırken, anne Emine Özcan polis merkezine giderek şikayette bulundu.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDILAR

Anne Özcan'ın şikayette bulunması üzerine iddiaya göre aynı komşular bu kez şikayeti geri çekmesi için anne ve kızının önünü kesip, saldırdı. Kızını mahallede istemediklerini söylediklerini belirten Özcan, "Çocuğuma engelli, deli, divane, hasta mahallede istemediklerini söylediler. Ben de çocuğumun kimseye zarar vermediğini söyledim. Darp edilince polisi arayarak şikayetçi oldum. İfademi geri çekmem için tehditlerde bulundular. Ben de ne olursa olsun geri çekmeyeceğimi söyledim. Çocuğumun her zaman arkasındayım dedim. Ertesi gün kızım ve benim önümü kesip saldırdılar. 'İfadeni çekmezsen burayı sana dar ederiz, seni çocuğunla birlikte gömeriz' dediler. Ben kızımın arkasındayım. Kızım aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördü. Gözünde, başında, boynunda ciddi yaralanalar var. Ona bunu yapanlar cezasız kalmasın" dedi.

'ÇOCUĞUMUZUN YANINDAYIZ'

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Cennet İnceöz ise, "Çocuğumuzun gözlerinde hasar oluştu. Vücudunun birçok yerinde morluklar vardı. Anne de darp edilerek hastaneye kaldırıldı. Çocuk yoğun bakımda tedavi gördü. Tehditlere rağmen şikâyeti geri almayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kanunları bu olayın peşini bırakmayacaktır. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.