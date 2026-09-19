10 yaşındaki otizmli çocuğun kayboldu iddiası! Anne: ‘Çocuğumu ıslak ve çamurlu teslim aldım, şikayetçiyim’

Otizmli Muharrem Efe Şener'in annesi Ayşenur Şener, dün akşam 17.40'da okuldan çıkıp eve gelmesi gereken oğlunun gelmemesi üzerine servis görevlilerini aradı. Ancak servis görevlileri iddiaya göre çocuğunuz bir sonraki serviste diyerek anneyi geçiştirdi. Anne bunun üzerine okul müdürü ile iletişime geçip, okula doğru yola çıktı.
ÇOCUĞUNU ISLAK VE ÇAMURLU HALDE BULDU
Okula giden anne oğlunu ıslak ve üzeri çamurlu halde buldu. Anne Şener, "Ben aramasam bana kimse hiçbir şekilde bilgi vermedi. Çocuğum sırılsıklamdı. Üzeri değiştirilmişti, ayakları çamur içerisindeydi. Saat 17.40'ta dersten çıkması gerekiyordu. Saat 19.13 olmuştu ve hâlâ ortada yoktu. Çocuğuma darp raporu aldırdım. Vücudunda morluklar var. Yetkililer, sorumlular hakkında şikayetçi oldum" dedi.
OKUL: 'BÜYÜTÜLECEK BİR ŞEY YOK'
İddiaların ardından özel eğitim kurumundan yapılan açıklamada, "Çocukta herhangi bir darp yok. Olayda büyütülecek bir şey yok. Herhangi bir sorun ve sıkıntı yok. Ben gerekli işlemleri yaparım" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.