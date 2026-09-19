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Giriş Tarihi: 19.09.2026 16:41

10 yaşındaki otizmli çocuğun kayboldu iddiası! Anne: ‘Çocuğumu ıslak ve çamurlu teslim aldım, şikayetçiyim’

Aksaray’da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 10 yaşındaki ağır otizmli Muharrem Efe Şener’in iddiaya göre merkez yetkililerinin fark etmemesi üzerine okuldan dışarı çıktı. 1,5 saat sonra üzeri ıslak ve çamurlu halde bir tarlada bulunduğu ileri sürülen Muharrem Efe’nin annesi Ayşenur Şener okul yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

HARUN ATALAY HARUN ATALAY Yaşam
10 yaşındaki otizmli çocuğun kayboldu iddiası! Anne: ‘Çocuğumu ıslak ve çamurlu teslim aldım, şikayetçiyim’
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Otizmli Muharrem Efe Şener'in annesi Ayşenur Şener, dün akşam 17.40'da okuldan çıkıp eve gelmesi gereken oğlunun gelmemesi üzerine servis görevlilerini aradı. Ancak servis görevlileri iddiaya göre çocuğunuz bir sonraki serviste diyerek anneyi geçiştirdi. Anne bunun üzerine okul müdürü ile iletişime geçip, okula doğru yola çıktı.

ÇOCUĞUNU ISLAK VE ÇAMURLU HALDE BULDU

Okula giden anne oğlunu ıslak ve üzeri çamurlu halde buldu. Anne Şener, "Ben aramasam bana kimse hiçbir şekilde bilgi vermedi. Çocuğum sırılsıklamdı. Üzeri değiştirilmişti, ayakları çamur içerisindeydi. Saat 17.40'ta dersten çıkması gerekiyordu. Saat 19.13 olmuştu ve hâlâ ortada yoktu. Çocuğuma darp raporu aldırdım. Vücudunda morluklar var. Yetkililer, sorumlular hakkında şikayetçi oldum" dedi.

OKUL: 'BÜYÜTÜLECEK BİR ŞEY YOK'

İddiaların ardından özel eğitim kurumundan yapılan açıklamada, "Çocukta herhangi bir darp yok. Olayda büyütülecek bir şey yok. Herhangi bir sorun ve sıkıntı yok. Ben gerekli işlemleri yaparım" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AKSARAY

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10 yaşındaki otizmli çocuğun kayboldu iddiası! Anne: ‘Çocuğumu ıslak ve çamurlu teslim aldım, şikayetçiyim’
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