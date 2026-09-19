10 yaşındaki otizmli çocuğun kayboldu iddiası! Anne: ‘Çocuğumu ıslak ve çamurlu teslim aldım, şikayetçiyim’

OKUL: 'BÜYÜTÜLECEK BİR ŞEY YOK'

İddiaların ardından özel eğitim kurumundan yapılan açıklamada, "Çocukta herhangi bir darp yok. Olayda büyütülecek bir şey yok. Herhangi bir sorun ve sıkıntı yok. Ben gerekli işlemleri yaparım" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör