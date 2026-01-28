10 yıl sonra gelen adalet: Antalya’daki faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı

Antalya'da faili meçhul cinayet dosyalarını geriye dönük olarak inceleyen polis ekipleri, 29 Şubat 2016 tarihinde hayatını kaybeden S.K. adlı kadının cinayetine ilişkin dosyayı yeniden ele aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri detaylı ve teknolojik inceleme başlattı. İncelemelerin ardından S.K. adlı kadının katilinin, başka bir kadın cinayetinden hükümlü M.K. olduğu DNA eşleşmesiyle kesinleşti.

CİNAYETLER ARASINDAN BENZERLİK TESPİT EDİLDİ

Yapılan arşiv taramalarında, 14 Haziran 2019 tarihinde Muratpaşa ilçesinde öldürülen K.K.D. adlı kadının cinayeti ile 2016 yılında işlenen S.K. cinayeti arasında benzerlikler tespit edildi. 2019 yılındaki cinayetin faili olarak tutuklanan M.K.'nın, 2016'daki cinayetin de faili olabileceği değerlendirildi.

TUTUKLUDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından tutuklu bulunan M.K.'dan 25 Kasım 2025 tarihinde kan örneği alındı. Örnekler, 2016 yılında öldürülen S.K.'dan elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan 22 Ocak 2026 tarihinde gelen raporda, S.K.'dan elde edilen DNA profili ile M.K.'dan alınan DNA profilinin uyumlu olduğu belirlendi. Böylece, 29 Şubat 2016 tarihinde öldürülen S.K.'nın katilinin M.K. olduğu kesinleşti ve dosya aydınlatıldı.

"2 KADINI ÖLDÜREN VİCDANSIZ, POLİSİMİZDEN KAÇAMADI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cinayetin aydınlatılmasında emeği geçen Antalya Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro ekiplerini tebrik ederek, "2 kadını öldüren vicdansız, Polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz" mesajını paylaştı.