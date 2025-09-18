Haberler Yaşam Haberleri 10 yıldır aranan hükümlü istanbul’da yakalandı
Giriş Tarihi: 18.9.2025 10:58 Son Güncelleme: 18.9.2025 10:59

10 yıldır aranan hükümlü istanbul’da yakalandı

İstanbul’da hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Mehmet Ü., Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yunus Emre KAVAK
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hükümlü firari kişileri yakalamak için yapılan çalışmalarda 2015 yılından beri firari olarak aranan Mehmet Ü.'nün Sultanbeyli'de saklandığını belirlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada adresini tespit ettikleri Mehmet Ü.'yü gözaltına aldı.

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Mehmet Ü.'nün 2014 yılında Van ilinde meydana gelen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve 16 Eylül 2015 tarihinden bu yana arandığı belirlendi. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

