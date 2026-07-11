10 yıllık cinayeti izmaritteki iz çözdü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2016'da mera arazisinde başından tabancayla vurulmuş halde bulunan Mehmet Emin Karaalp'ın (22) ölümüne ilişkin dosya, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden yürütülmeye başlandı. Yapılan değerlendirmelerde olay yerinde bulunan sigara izmaritlerinin çim üzerinde kalması, henüz toprağa düşmemiş ve yağmurdan etkilenmemiş olması, ıslak olmaması ve güneş yanığı oluşmamış olması uzun süre dış ortamda kalmadığı izlenimi oluşturdu ve deliller yeniden kriminal incelemeye gönderildi.

DNA EŞLEŞMESİ

Adli Tıp'ın DNA incelemesinde, sigara izmaritlerinden ikisinin İsmail Karaalp ve Kadri Karaalp'ten alınan kan örnekleriyle eşleştiği belirlendi. İki şüpheli ile Mehmet Emin Karaalp'ın cep telefonu HTS kayıtları da incelendi. Şüpheliler Mehmet Tekdemir, Doğan Demircioğlu ve Hayati Korkutan'ın cinayetin işlendiği sırada Mehmet Emin Karaalp'in cesedinin bulunduğu merada oldukları tespit edilerek DNA bulguları, baz kayıtlarıyla da desteklendi.

MERA HUSUMETİ ÇIKTI

Araştırmalarda taraflar arasındaki anlaşmazlığın yıllardır devam eden mera kullanımından kaynaklandığı belirlendi. Tüm ailelerin aynı bölgede hayvancılık yaptığı tespit edildi. Mehmet Emin'in ailesine ait küçükbaşların meradaki otları kökünden sökmesi ile uzun süre önce aralarında gerginlik husumete dönüştü.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Hayati Korkutan, Mehmet Tekdemir, Doğan Demircioğlu, Abbas Demircioğlu, Kadri Karaalp, İsmail Karaalp, Mustafa Karaalp ve Abbas Karaalp gözaltına alınırken ele geçirilen dijital materyal ve diğer deliller de incelemeye alındı. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.