100 bin liradan 5 milyon liraya kadar

Anadolu'da yetiştirilen ve ender güvercin ırkları arasında gösterilen Şebap güvercinleri, Erzurum'da görücüye çıktı. Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde, Şebap Güvercin Federasyonu tarafından hazırlanan "Türkiye Şebap Güvercin Sergisi", Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından gelen kuş tutkunlarının katılımıyla düzenlendi. Renkleri, fiziki yapıları ve paçaları gibi birçok özelliğine göre tanıtılan 200 kuş, 5 kategoride meraklılarının karşısına çıkarıldı. Özel olarak yetiştirilen ve ender güvercin ırkları arasında gösterilen Şebap güvercinleri, güzelliklerinin yanında yüksek fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Necmettin Budak, "Erzurum'da Türkiye geneli güvercin güzellik sergisi yapıyoruz. Bütün illerden yüksek katılım var. Yaklaşık 200'e yakın kuşumuz var. Burada Arap, çakmaklı, mavi, kürenk ve miski dalında kuşlarımız var. Şu anda Türkiye'nin her tarafından, Avrupa'dan, İngiltere ve Almanya'dan katılım var. Kuşlarımız çok değerli, bunları özel kafeslerde besliyoruz. Fiyatları 100 binden başlıyor 5 milyon liraya kadar değerli kuşlarımız var" ifadelerini kullandı.