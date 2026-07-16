100 kilometrelik alanda Gülistan’a ait iz arandı

Tunceli
'de, kaybolduktan 6 yıl sonra cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku
'yu arama çalışmaları kapsamında, 100 kilometrelik bir alanda genç kıza ait bir iz arandı. Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun koordinasyonu ve katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor. ABD'de de tutuklu firari Umut Altaş'ın da işaret ettiği noktalar, daraltılmış baz kayıtları doğrultusunda üç boyutlu cihazlarla didik didik kontrol ediliyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor. Yaklaşık 100 kilometrelik alanda süren çalışmalara karşın Doku'nun cansız bedenine henüz rastlanılamadı.