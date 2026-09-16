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Giriş Tarihi: 16.09.2026 17:00 Son Güncelleme: 16.09.2026 17:02

100 metre derinliğinde kuyuya düşen çoban yaşamını yitirdi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 100 metre derinliğinde kuyuya düşen çoban hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
100 metre derinliğinde kuyuya düşen çoban yaşamını yitirdi
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Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Mil Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, henüz bilinmeye bir nedenle 54 yaşındaki çoban Hamit Taş yaklaşık 100 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Kuyunun derin olması nedeniyle kurtarma çalışmaları için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinden destek istendi. Bölgeye ulaşan sağlık, jandarma ve JAK ekipleri, kuyuda bulunan Taş'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Derin kuyu nedeniyle zorlu şartlarda yürütülen kurtarma çalışmasında ekipler, titiz ve koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda Taş kuyudan çıkarıldı. Ancak olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çobanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Taş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

#ŞANLIURFA

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100 metre derinliğinde kuyuya düşen çoban yaşamını yitirdi
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