100 milyon liralık vize dolandırıcılığı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirinin aklanması ve önlenmesi" suçlarına karıştıkları belirlenen Ö.F.S. liderliğindeki suç örgütüne yönelik harekete geçti.Ekipler, İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. 2 bin 12 kişinin şikâyetçi olduğu çeteye yönelik operasyonda 70 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin arandığı bildirildi. Şüphelilerin, kurdukları sahte internet siteleriyle yurtdışına vize almak için müracaat eden kişileri 100 milyon lira dolandırdıkları bildirildi.Elde edilen haksız kazancın bir kısmının döviz ve altına çevrildiği, bir kısmının 3'üncü kişiler adına şahıs ve şirket hesaplarına yatırıldığı, bir kısmıyla da lüks otomobiller alınarak aklandığı öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca lüks içinde tatil yaptığı da tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu yapan emniyet mensuplarını tebrik etti.