100 yaşının sırları

Çinli araştırmacılar 80 yaş ve üstüne odaklanan bir çalışma yürüttü. Bulgularını JAMA Network Open adlı hakemli dergide dün yayımlanan makalede açıklayan ekip, 100 yaşına kadar yaşamanın arkasındaki faktörleri inceledi. Independent'ın haberine göre çalışma kapsamında 100 yaşını görmüş 1454 kişiyle birlikte benzer bir geçmişe sahip olsalar da bu yaşa gelmeden ölen 3 bin 768 kişinin verisi incelendi. Sigara kullanmayan, egzersiz yapan ve çeşitlilik içeren beslenme biçimine sahip olanların 100 yaşından fazla yaşadığı belirlendi.