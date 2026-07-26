1000 can dost için modern bakımevi

Samsun'nun Terme ilçesinde AK Partili Belediye tarafından yapımı sürdürülen Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı projesinde çalışmalar tam gaz sürdürülüyor. Akbucak Mahallesi'nde mevcut orman dokusu korunarak inşa edilen tesiste idari binaların temel çalışmaları sürerken, proje planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Başkan Şenol Kul, bin hayvan kapasiteli modern tesisin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Tesis, yalnızca geçici barınma alanı olarak değil; tedavi, rehabilitasyon ve doğal yaşamı bir araya getiren modern bir merkez olarak hizmet verecek. Projede farklı türler için özel muayene odaları, tam donanımlı rehabilitasyon alanları, idari birimler ve hayvanların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek yaşam alanları yer alacak.