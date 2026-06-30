101 kişinin öldüğü Ankara Garı davasında parmak izi detayı... DEAŞ üyesi sanıktan şaşırtan savunma

Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 101 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davada, dosyaları ayrılan firari 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki aileleri, tutuklu sanık Ömer Deniz Dündar ve taraf avukatları katıldı.

KEMERDE PARMAK İZİNE RASTLANDI

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ömer Deniz Dündar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını belirterek Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde kapsamlı ifade verdiğini söyledi. DEAŞ ile bağlantılı kişilere ilişkin beyanları doğrultusunda yaklaşık 90 kişiyi teşhis ettiğini ifade etti. Dündar, Türkiye'de 2017 tarihinde gerçekleştirilecek bir eyleme yönelik yapılan çalışmalar sonucunda iki canlı bombanın yakalandığı, ele geçirilen mühimmat kemerlerinin bandında ise kendisinin parmak izinin çıktığına ilişkin soruya şöyle cevap verdi: "Söz konusu kemer Ahmet Güneş'e aitti. Ahmet, örgütte dini eğitimler veriyordu. Üst düzey biriydi. Kendisine misafir olduğum sırada bu işle uğraşıyordu. Benden kemeri tutmamı istedi. O sırada parmak izim geçmiş olabilir. Böyle bir eylem gerçekleştireceğini bilseydim kesinlikle yardımcı olmazdım.

"ÖRGÜT KAMPINDA SPOR DERSLERİ VERDİM"

Örgüte 2014 yılının Ağustos ayında Mustafa Dokumacı aracılığıyla katıldığını anlatan sanık, kampta spor dersleri verdiğini ve bu eğitimleri Yunus Durmaz'dan aldığını ifade etti. Kod adının "Ammar" olduğunu belirten Dündar, gerçek kimliğinin PKK'nın eline geçtiğini söyledi. 2017 yılının Haziran ayında İdlib'de bulunduğunu, o dönemde bölgenin HTŞ kontrolünde olduğunu belirten Ömer Deniz Dündar, 2014 yılında Münbiç'te PKK ile küçük çaplı çatışmalara girdiğini kaydetti.

"ANKARA GAR PATLAMASI SIRASINDA SURİYE'DEYDİM"

Sanık savunmasında, Ankara Garı saldırısı sırasında Suriye'de bulunduğunu söyleyerek, "Böyle bir eylemden haberim yoktu. Saldırıları Mustafa Dokumacı ve Ahmet Güneş planlıyordu." dedi. DEAŞ'ın yapısı ve işleyişine ilişkin de bilgi veren Dündar, örgütün şemasını ayrıntılı şekilde anlattı.

TAHLİYE TALEBİ

Duruşmada söz alan sanık avukatı, müvekkilinin örgüt üyeliği dışında Ankara Garı saldırısına iştirak ettiğine ilişkin somut bir delil bulunmadığını savunarak adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Salonda çıkan gerginlik sonrası mahkeme başkanı, duruşmayı sonlandırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 25 Eylül tarihine ertelendi.